Visita istituzionale in Prefettura: incontro tra il nuovo Prefetto di Brindisi e la Direzione Generale della ASL Brindisi

Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Brindisi, un incontro istituzionale tra il nuovo Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, e la ASL di Brindisi, rappresentata dal Direttore generale dott. Maurizio De Nuccio, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Stefano Termite e dal Direttore della Struttura Informazione e Comunicazione Istituzionale dott. Giacomo Dachille.

L’incontro, oltre a rappresentare un’importante occasione di conoscenza reciproca, ha consentito di avviare un confronto operativo sulle principali linee di collaborazione tra Prefettura e Azienda sanitaria, con particolare attenzione alle attività che richiedono una gestione concertata e integrata a tutela della salute pubblica e della sicurezza del territorio.

Nel corso del colloquio sono stati condivisi obiettivi e priorità comuni, ribadendo la centralità del coordinamento istituzionale per affrontare in modo efficace le sfide sanitarie e sociali della provincia.

“La collaborazione tra Prefettura e ASL – ha dichiarato il Prefetto Guido Aprea – rappresenta un elemento fondamentale per garantire risposte tempestive e coordinate ai bisogni del territorio. Questo primo incontro segna l’avvio di un percorso di dialogo costante e operativo, improntato alla massima sinergia istituzionale”.

“Il confronto con il Prefetto – ha affermato il Direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio – è stato estremamente positivo e costruttivo. La ASL conferma la piena disponibilità a lavorare in maniera integrata con la Prefettura, condividendo strategie e azioni che mettano al centro la tutela della salute e il benessere della comunità brindisina”.

L’incontro si inserisce in un quadro di relazioni istituzionali improntate alla collaborazione e al rafforzamento delle reti territoriali, con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci gli interventi a favore dei cittadini.