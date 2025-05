Vittoria Castrignano, giovanissima pianista brindisina, si aggiudica il primo premio al 16^ Concorso musicale internazionale di Francavilla

Domenica 11 maggio si è svolta la seconda giornata della 16° edizione del “Concorso Musicale Internazionale – Francavilla Fontana – Città degli Imperiali” organizzata dall’ A.Gi.Mus., una delle realtà associative più rinomate a livello nazionale. L’iniziativa è stata curata dal suo ideatore e direttore artistico M° Antonio Curto, conosciuto e apprezzato come musicista e direttore della Scuola Musicale Città di Francavilla Fontana ed è ormai conosciuta come una delle competizioni più prestigiose nel campo musicale. La giovanissima pianista brindisina, Vittoria Castrignano, si è aggiudicata, nella categoria “B”, il primo premio nella sezione pianoforte con il punteggio di 99/100. Sotto la guida amorevole del M° Axsinja Gioia Xhoja, pianista concertista di fama internazionale, Vittoria, a soli 10 anni di età, ha dato prova del suo giovane talento e si è distinta per preparazione e maturità nell’affrontare questo importante appuntamento in cui tantissimi giovani musicisti condividono la grande passione per la musica, da sempre fonte di ispirazione per le nuove generazioni.