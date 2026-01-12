Vittoria e riscatto per la Virtus Brindisi, che si impone nettamente sul Basket Tricase

Vittoria e riscatto per l’AZ Disinfestazioni, che si impone nettamente sul Basket Tricase con il punteggio di 103-68. Un successo importante che rilancia i gialloneri in classifica dopo le pesanti sconfitte di dicembre, maturate anche a causa di assenze significative.

L’appuntamento contro i salentini, fanalino di coda del campionato, non doveva essere sottovalutato e così non è stato. La Virtus trova subito fluidità offensiva, chiudendo il primo quarto con un convincente 30-17, per poi continuare a spingere ad alti ritmi pur concedendo qualcosa in difesa (54-34 all’intervallo lungo).

Il break decisivo arriva nel terzo periodo: appena 10 i punti concessi, a fronte dei 24 segnati. La Virtus vola così sul +34, gestendo senza particolari affanni il vantaggio fino alla sirena finale (103-68).

Una vittoria costruita grazie a una ritrovata continuità offensiva per tutti i quaranta minuti, elemento che mancava da tempo. Fondamentale l’approccio concentrato alla gara, che ha permesso di imporre sin dall’inizio il proprio ritmo e di controllare costantemente l’inerzia dell’incontro, nonostante la squalifica del campo che ha privato la squadra del prezioso sostegno del pubblico e di quella spinta emotiva utile per uscire da un momento più psicologico che fisico.

Prova corale per tutto l’organico a disposizione, con ben cinque giocatori in doppia cifra: Barletta, Flores, Santoro, Tommasi e Fazzina.

La Virtus riprende così la propria corsa, rimanendo in scia di San Vito, Calimera e Ostuni, che sarà la prossima avversaria nel big match valido per l’ultima giornata del girone di andata.