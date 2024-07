“Viva gli Anziani!”, domenica 28 a Brindisi la “Giornata Mondale dei nonni e degli anziani”

Il Programma “Viva gli Anziani!” della Comunità di Sant’Egidio dal 10 aprile 2019 (data in cui è stato sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Brindisi), è presente nel territorio cittadino, proponendosi come modello di protezione per fare in modo che sempre meno anziani vengano lasciati soli, dimenticati o abbandonati e per fare sì che il modello della domiciliarità in risposta alla sempre crescente istituzionalizzazione delle persone anziane, trovi un’effettiva possibilità di esistenza. Per favorire l’incontro e contrastare l’isolamento la Comunità di Sant’Egidio organizza in occasione della “Giornata Mondale dei nonni e degli anziani”, in collaborazione con la Cattedrale, una serata dedicata all’amicizia a cui tutti sono invitati a partecipare! “Nella vecchiaia non abbandonarmi” è questo il tema scelto da Papa Francesco per la quarta edizione di questa importante festa. Non abbandoniamo i nostri anziani che sono i pilastri della nostra storia e della nostra società. Viviamo, a partire dalla stagione estiva, nuovi legame che saranno ci aiuteranno a costruire un’alleanza tra anziani e tra generazioni diverse. Domenica 28 luglio pv alle ore 19.00, sarà celebrata la messa, successivamente, alle ore 20.00 inizierà la festa con un rinfresco preparato dalla “Caffetteria Nervegna” nel salone della Cattedrale. “Sarà una bella occasione – dicono gli organizzatori – per permettere a tanti anziani di vivere una serata in allegria e allo stesso tempo sarà un’opportunità per conoscere la Comunità di Sant’Egidio e mettersi a disposizione e al servizio di coloro che sono più fragili con l’obiettivo di cambiare la città, renderla sempre più inclusiva. Vi aspettiamo!”