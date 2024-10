Viva i Nonni!

“Cari nonni siete preziosi anzi direi che siete favolosi, con pazienza e tanto amore state con me tutte le ore, tornate bambini per giocare ma mi sapete anche guidare. Vi voglio un bene senza confini: un grosso bacione ai miei cari nonnini!- R. Sabatini”. Il 2 ottobre è un giorno importante perché si festeggiano i nonni che rappresentano un pilastro essenziale e imprescindibile. Sono tanti gli scrittori che hanno dedicato poesie ai nonni affinché non venga mai dimenticato il loro ruolo essenziale. Una giornata dedicata alle persone che riempiono la nostra vita con tanto amore e che rappresentano una ricchezza culturale e affettiva per tutti. Sono proprio i nipoti che, con il loro affetto, riescono a farli sentire utili. È importante rispettare sempre i nostri nonni che non vanno mai considerati “vecchi”, perché l’età è soltanto un numero e può, persino, rappresentare un’opportunità per dedicarsi a tempo pieno ai loro piccoli “tesori”. Questa festa nasce negli Stati Uniti nel 1978, grazie al Presidente Jimmy Carter che accettò la proposta di Marian McQuade, una mamma casalinga della Virginia Occidentale con 15 figli e 40 nipoti,che propose una giornata nazionale dedicata ai nonni. Il Parlamento Italiano ha istituito la festa dei nonni con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi, perché i Nonni sono realmente i nostri angeli. Grazie nonni per essere “le nostre radici e il nostro sostegno”. Anna Consales