La scuola primaria di Bozzano protagonista a Roma per l’educazione ai valori costituzionali, europei e digitali. Ieri, nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è svolto l’evento nazionale “InClasse – Giovani, scuola e lavoro per l’Europa che cambia”, promosso dalla Fondazione Articolo 49 con il sostegno del Parlamento Europeo. Tra le esperienze più significative presentate, ha avuto un ruolo centrale il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva”sviluppato con passione e competenza dalle classi 4A e 4B della scuola primaria Bozzano.

L’iniziativa, perfettamente allineata con il curriculum di Educazione Civica dell’Istituto, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i bambini ai valori fondanti della Costituzione italiana e della cittadinanza europea, attraverso un approccio partecipativo e creativo. Le attività sono state guidate dalla docente referente Rosita Carluccio con il supporto di Sara Belz e Davide Marangio.

Alla cerimonia conclusiva ha preso parte una delegazione della scuola composta dalla Dirigente Scolastica Marialuisa Pastorelli, dai docenti Rosita Carluccio e Davide Marangio e dalle alunne Camilla Locorotondo e Alessandra Esposito, in rappresentanza delle due classi. A rappresentare la scuola secondaria di primo grado è stata presente la prof.ssa Adele Palma.L’esperienza è stata non solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un momento simbolico di grande valore educativo per i piccoli cittadini di domani.

Come riconoscimento per l’eccellenza del progetto e la qualità dell’impegno educativo, l’Istituto ha ricevuto in premio 25 computer, che arricchiranno la dotazione tecnologica della scuola e consentiranno di continuare a investire in inclusione digitale e innovazione didattica.

Ma i successi degli alunni della primaria Bozzano non si fermano qui. Il 28 maggio 2025, gli stessi studenti hanno partecipato alla Maker Faire Rome – The European Edition, presentando un progetto realizzato in Minecraft Education legato ai temi dell’Agenda 2030. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del percorso con ASviS, ha ottenuto il primo posto assoluto e una menzione speciale proprio dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, a testimonianza della qualità del lavoro e della consapevolezza sviluppata dagli alunni sui temi della sostenibilità e dell’innovazione

Attraverso percorsi integrati che combinano educazione civica, competenze digitali e valori europei, la scuola primaria Bozzano si conferma un modello virtuoso di educazione moderna.