VIVA LE DONNE 365 GIORNI L’ANNO!

“Ah! La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne…solo adorate”.- Oscar Wilde. L’Otto marzo è un giorno speciale, ma sarà veramente la festa della donna quando “non ci saranno più donne uccise, picchiate, perseguitate, molestare da qualcuno che dice di amarle”. Purtroppo la cronaca ci riporta, quasi giornalmente, tanti episodi di violenza inspiegabile. L’Otto marzo è la giornata internazionale della donna, una giornata per celebrare tutte le battaglie che le donne hanno già vinto e tutte quelle per cui ancora devono lottare. C’è ancora tanto da fare per superare i pregiudizi che obbligano le donne a dover impegnarsi il doppio per dimostrare il loro valore. L’Otto marzo è tutto l’anno anche se è importante avere una giornata in particolare per ricordare le lotte sociali e politiche che le donne hanno dovuto affrontare affinché la loro voce venisse ascoltata. Questa data è stata scelta per ricordare una manifestazione, avvenuta a New York l’otto marzo1857, dove 40.000 operaie del settore tessile , organizzarono uno sciopero per denunciare le condizioni in cui lavoravano. La strada per la parità è ancora lunga e bisogna continuare a lottare ogni giorno e sopratutto crederci sempre. Non basta regalare le mimose, è necessario essere convinti che la donna merita rispetto e considerazione. Auguri a tutte le donne con la speranza di una solidarietà concreta e un futuro in crescendo per il riconoscimento dei diritti negati. “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”- Rita Levi-Montalcini. Auguri a tutte le donne 365 giorni l’anno! Anna Consales