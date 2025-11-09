“Viva Vittoria Brindisi”: un abbraccio di comunità contro la violenza di genere. Il sostegno di Ance Brindisi

Un anno di impegno, passione e solidarietà ha reso possibile un momento straordinario: oltre 1500 coperte realizzate a mano all’uncinetto da decine di volontarie sono state adagiate questa mattina nella splendida Piazza Santa Teresa, uno dei luoghi più affascinanti e identitari della città di Brindisi.

Una emozionante catena umana di donne ha composto, come un’unica grande coperta, un simbolo di forza e speranza collettiva, capace di trasformare la piazza in un messaggio tangibile di unità e di impegno contro la violenza di genere.

ANCE Brindisi ha voluto sostenere con convinzione questa iniziativa, perché la sensibilità contro ogni forma di violenza – e in particolare quella di genere – ci appartiene profondamente.

Il lavoro di queste donne, “punto dopo punto”, ci ricorda il valore di costruire legami, unire energie e generare fiducia reciproca.

Il nostro ruolo di costruttori ci richiama alla responsabilità di edificare non solo edifici e infrastrutture, ma anche pace e serenità sociale.