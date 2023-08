VIVERE A BRINDISI, IN VACANZA TUTTO L’ANNO!

Brindisi è una città bellissima che offre tanto e che, forse, neanche gli stessi brindisini conoscono bene. A volte sentiamo i commenti entusiasti dei tanti turisti e viene spontaneo chiedersi perché chi ci abita non sia spinto dalla voglia di saperne di più. Tantissimi i monumenti affascinanti e ricchi di storia. Le bellissime Chiese, i musei, le tante vie del centro storico, tutto contribuisce a farne una bella città. Per non parlare del bellissimo lungomare che, soprattutto nei mesi estivi, la sera si riempie di tantissime persone. Il mare è veramente il fiore all’occhiello di una città che è stata persino capitale d’Italia e che ha un passato storico di notevole importanza. Basta fare un giro con la motobarca per focalizzare la bellezza di Brindisi. Dal mare il panorama è veramente stupendo e il giro si prospetta come un’esperienza rigenerante. Il mare, con il senso di libertà che regala, è sicuramente un efficace antitodo allo stress della routine giornaliera. È tanta l’emozione di avvicinarsi al Monumento al Marinaio d’Italia che con la sua struttura a forma di timone e la sua altezza riesce sempre a stupire. La scalinata Virgiliana, le Colonne Romane, tutto visto dal mare acquisisce un fascino particolare. Gli enormi yacth che fanno un pò sognare di salpare alla volta di mete esotiche. Tutto lascia credere che vivere a Brindisi è proprio come essere in vacanza tutto l’anno! Viviamo la nostra città con più curiosità e voglia di scoprire! Anna Consales