VIVI E LAVORA OVUNQUE: I NOMADI DIGITALI A SAN MICHELE SALENTINO

Il Comune di San Michele Salentino è partner del progetto “Sea Work & Live Brindisi e Puglia”

Anche il Comune di San Michele Salentino è partner del progetto “Sea Work & Live Brindisi e Puglia”, candidandosi, ufficialmente, all’avviso internazionale ‘Vivi e lavora ovunque’ promosso da Airbnb, con l’obiettivo di creare ed ottimizzare le opportunità di lavoro in modalità “smart working” per i viaggiatori-lavoratori. La Regione Puglia, infatti, supporta la candidatura della provincia di Brindisi con il proprio patrocinio.

I c.d. “nomadi digitali”, in base alle esigenze aziendali, potranno decidere di continuare a lavorare in ufficio oppure trasferirsi in qualsiasi paese lavorando, quindi, da remoto. Questa condizione permetterà ai lavoratori di usufruire di numerosi sconti presso alloggi ed esercizi commerciali per chi soggiornerà, appunto, nella provincia di Brindisi per più di un mese, spazi di lavoro pubblici gratuiti o scontati, agevolazioni per vivere esperienze dal mare all’entroterra e per i trasporti locali.

Sono partner: i Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli; vari enti e associazioni di categoria per agevolazioni: Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti, Camera di Commercio, Cna, Confindustria; Stp per i trasporti locali e diverse realtà per alloggi ed esperienze in barca a vela: Marina di Brindisi, Circolo della Vela, Lega Navale, Ats.