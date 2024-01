Vizzino: L’ospedale Perrino riavrà la radiologia intervenstica

Su convocazione del Presidente Mauro Vizzino si è riunita stamani la Commissione Sanità della Regione Puglia per discutere del grave problema venutosi a determinare in provincia di Brindisi a causa dell’assenza della radiologia interventistica nell’ospedale Perrino.

All’incontro erano presenti i sindaci del Brindisino, l’Assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese, il direttore del Dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro ed i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.

E’ emersa ancora una volta la cronica carenza di personale impiegato nella sanità pubblica pugliese, anche in servizi essenziali come la radiologia interventistica.

Nel corso dei lavori della Commissione l’Assessore Palese ed il dott. Montanaro hanno assunto l’impegno a garantire, attraverso un provvedimento regionale, una rimodulazione del personale di questo servizio per consentire la immediata riattivazione della radiologia interventistica nell’ospedale di Brindisi.

“La carenza di medici è ormai insopportabile – ha affermato il Presidente Vizzino – perché siamo arrivati al punto che non si può più garantire ai cittadini neanche il minimo livello di servizi essenziali. In questo contesto, la provincia di Brindisi è certamente la più penalizzata e quindi l’utilizzo di personale proveniente da altre realtà era l’unica strada percorribile, quantomeno per fronteggiare l’emergenza. E’ evidente, però, che proprio Brindisi merita maggiori attenzioni, con il chiaro obiettivo di evitare che altra gente ci rimetta la vita per l’assenza di risposte immediate del servizio pubblico”.