Vogatori Remuri e WWF Brindisi insieme per la Pace: due giornate di eventi in occasione di San Teodoro

8 e 9 novembre 2025: Onde di pace mare, San Teodoro tra mare, musica e memoria

In occasione della ricorrenza di San Teodoro, l’Asd Vogatori Remuri Brindisi e il WWF Brindisi organizzano “Onde di pace, San Teodoro tra mare, musica e memoria”, una doppia manifestazione dedicata alla pace, due giornate di incontri e iniziative simboliche volte a valorizzare il legame tra la comunità, il mare e la tradizione.

Sabato 8 novembre, ore 18.30, si terrà un incontro aperto al pubblico presso la Casa di Quartiere Minimus di Brindisi (via Bastioni San Giorgio 64), un momento di dialogo e confronto aperto a cittadini, istituzioni e realtà associative.

Dopo la proiezione del video relativo al Palio dell’Arca di San Teodoro (storica gara remiera di Brindisi giunta alla trentesima edizione) firmato dal video maker Mimmo Greco, interverranno il professor Teodoro De Giorgio (storico dell’Arte), Francesco Romanelli (Vogatori Remuri), Giovanni Ricupero (WWF), Pierpaolo Petrosillo e Ermes De Mauro (collettivo Slammals).

L’appuntamento sarà un’occasione per riflettere sul valore culturale e ambientale del mare, sulla memoria delle pratiche marinare e sull’importanza della tutela del nostro territorio come fondamento di una cultura di pace e rispetto reciproco.

Domenica 9 novembre, alle 11.30, l’attenzione si sposterà sul mare con un suggestivo flash mob musicale per la pace, organizzato a bordo della barca dei Remuri, nello specchio d’acqua antistante la Scalinata Virgilio, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi. Un gesto simbolico per lanciare dal mare un messaggio di speranza e unità che coinvolga tutta la cittadinanza. Saranno protagonisti i musicisti Paola Petrosillo, Isabella Benone, Alessandro Muscillo e Giancarlo Pagliara.

Con questa iniziativa, Remuri e WWF intendono riaffermare il valore della collaborazione tra realtà associative e la necessità di costruire, ogni giorno, ponti di dialogo e solidarietà. “Da qui vogliamo ribadire un segnale forte di presenza e impegno sociale in nome della pace e della solidarietà tra i popoli del mondo intero”, dicono gli organizzatori.