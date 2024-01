Voglia di rinnovamento all’interno di Fratelli d’Italia

Voglia di rinnovamento in FdI in Provincia di BRINDISI

In data odierna presso il Circolo “Brento” si sono riuniti numerosi iscritti dei Comuni di Brindisi, Ostuni, S.

Pietro V.co, per discutere del rinnovamento inerente le prossime elezioni per la scelta del coordinamento

Provinciale.

Per Brindisi erano presenti i Circoli “Atreju” e “Brento”

, mentre anche i Comuni di Ostuni e San Pietro V,co

hanno assicurato l’impegno di propri referenti. Altri Circoli di altri Comuni hanno manifestato il loro

interessamento all’iniziativa. Tutti i partecipanti hanno dichiarato disponibilità ed impegno a partecipare

fattivamente al rinnovo dell’imminente consultazione elettorale Provinciale interna.

E’ emersa l’esigenza di trasparenza, lealtà e rispetto delle regole con particolare riferimento alla rigorosa

osservanza delle firme di presentazione delle candidature e di tutti gli altri adempimenti congressuali.

Nei prossimi giorni i rappresentanti redigeranno un programma politico ed amministrativo volto ad una

conduzione politica del Partito impostata sui principi di democrazia e confronto leale tra tutti gli iscritti.

Per il Comitato

Il Circolo “Brento” FDI

Pietro Porcelluzzi