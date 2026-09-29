Volano la cultura e l’integrazione: siglato il gemellaggio tra l’aviosuperficie “BellamarinaFly” di Torre SS

(BR) e l’aviosuperficie di Argirocastro (Albania)

Un ponte aereo e culturale tra Italia e Albania unisce le comunità di Torre Santa Susanna, Latiano e

Mesagne con la storica città albanese.

BRINDISI, 29 SETTEMBRE 2026 – Due sponde dell’Adriatico da oggi sono ancora più vicine. Sarà siglato

ufficialmente venerdi 2 ottobre il gemellaggio tra le città di Torre SS, Latiano e Mesagne e la città di

Gjirokaster in Albania.

L’aviosuperficie “BellamarinaFly” (situata nel territorio brindisino) gestita da Diego Provinzano ( presidente

anche dell’Associazione Sportiva Aeronautica Volare in Salento ) insieme ai soci Gino Lavino e Giuseppe

Martina prosegue nel suo cammino di promozione del territorio e si è fatta promotrice dell’iniziativa, nata

con l’obiettivo di istituire un vero e proprio “ponte” istituzionale, tesa a promuovere lo sviluppo turistico, la

cooperazione transfrontaliera e un profondo scambio culturale tra le due nazioni.

L’accordo vede il coinvolgimento e il forte sostegno delle amministrazioni comunali di Torre Santa Susanna,

Latiano e Mesagne, unite nella volontà di valorizzare il territorio pugliese e di stringere legami sempre più

saldi con la comunità albanese, partendo proprio dal settore del volo da diporto e sportivo come volano di

coesione.

Grazie a questa sinergia, l’aviosuperficie BellamarinaFly e lo scalo di Argirocastro – città patrimonio

mondiale dell’UNESCO – diventeranno i nodi strategici di un network che permetterà a piloti, turisti,

studenti e associazioni di viaggiare, conoscersi e condividere progetti comuni. Il gemellaggio aprirà le porte

a una serie di iniziative bilaterali, tra cui raduni aeronautici, mostre d’arte, rassegne enogastronomiche e

progetti didattici volti a far scoprire le reciproche tradizioni storiche e culturali.

Le dichiarazioni delle istituzioni coinvolte:

“Questo gemellaggio rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio,” dichiarano

congiuntamente i rappresentanti delle amministrazioni di Torre Santa Susanna, Latiano e Mesagne

rappresentati dall’ing. Giuseppe Mingolla Presidente del Consiglio comunale di Latiano che parteciperà

personalmente al volo aereo; “L’aviazione generale si dimostra ancora una volta uno strumento eccezionale

di unione e mobilità. Creare un canale diretto con Argirocastro significa non solo accorciare le distanze

geografiche, ma soprattutto arricchire il nostro tessuto culturale e sociale, costruendo un futuro di

cooperazione internazionale e amicizia tra i nostri popoli”.

Venerdi mattina è previsto l’arrivo a BellamarinaFly di circa 10 equipaggi, provenienti da molte regioni

italiane, che potranno eccezionalmente svolgere le previste operazioni doganali direttamente sul campo,

grazie alla sinergia e collaborazione con la Polizia di Frontiera e gli uffici della Dogana di Brindisi.

Anche in Albania, il coinvolgimento dei referenti ACAA ( un particolare ringraziamento al captain Miltiadis ),

del Presidente della Federazione Aeronautica Albanese Renis Tershana, dell’amministrazione comunale di

Gjirokaster e del console Onorario Italiano in Albania Teodor Bilushi è stato possibile coordinare le ulteriori

operazioni doganali senza dover necessariamente passare dall’aeroporto Internazionale di Tirana.

Un esempio di collaborazione ed approccio positivo che BellamarinaFly vuole promuovere per arricchire il

proprio territorio di servizi a disposizione di tutti.