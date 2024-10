“Volare in Salento”. Aerei da turismo in partenza da Brindisi

Novità per l’Avioturismo a Brindisi. In occasione del primo “Fly In” Italia-Albania, un gemellaggio fra la città di Sibari e quella albanese di Gijrokaster, tenutosi nel weekend scorso, si è’ registrata la partecipazione di una nutrita pattuglia di aerei dell’associazione “Volare in Salento” di Brindisi, di aviosuperfici di Taranto ed anche siciliane, ha creato una rotta diretta che permetterà ai piccoli aerei da turismo di decollare dalle basi Italiane e raggiungere direttamente il famoso centro storico albanese già Patrimonio dell’UNESCO, potendo effettuare sul posto le procedure doganali previste per nazioni extra-shenghen come l’Albania e senza piu dover fare tappa intermedia a Tirana come finora avveniva, con notevole risparmio di tempo e soprattutto minori costi. L’associazione aeronautica brindisina “Volare in Salento”, che ha base operativa sull’aeroporto Papola, ha subito aderito all’iniziativa con entusiasmo mettendo a disposizione dei piloti partecipanti le proprie strutture, oltre ai propri mezzi aerei, ma soprattutto ha ottenuto, grazie alla pronta disponibilità di Enac, Enav ed Aeroporti di Puglia, l’eccezionale autorizzazione all’atteraggio dei velivoli ultraleggeri advanced sulla pista principale dell’aeroporto per il disbrigo delle pratiche doganali e di polizia in uscita ed entrata dal territorio Italiano.

Tale attività era finora inibita ai piccoli ultraleggeri sull’aeroporto di Brindisi in quanto ad intenso traffico commerciale e con la concessione della eccezionale autorizzazione, le autorità aeronautiche salentine hanno premiato il costante impegno del presidente di “Volare in Salento” Diego Provinzano e di tutti i suoi soci nel promuovere la disciplina del volo, l’avioturismo e soprattutto il territorio salentino, che con questa nuova rotta permetterà connessioni dirette da e per l’incantevole regione albanese.

Senza la disponibilità delle persone di Enac, Enav ed Aeroporti di Puglia non sarebbe stato possibile questo evento, molto apprezzato dalle autorità albanesi che hanno accolto con calore i nostri piloti, organizzando in loro onore eventi culturali ed istituzionali.

siamo felici perché anche grazie alla nostra passione per il volo abbiamo certamente contribuito al modello di sviluppo turistico di quella splendida ed ancora genuina regione albanese che torneremo spesso a trovare con i nostri aerei, creando un ponte ed uno scambio rapido ed efficiente con la nostra regione.