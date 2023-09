VOLI CANCELLATI. PARLAMENTARI CDX: “DA ITA APERTURA, ADESSO CHIEDEREMO INCONTRO AD AEROPORTI DI PUGLIA E AD ALTRE COMPAGNIE PER PREZZI E TAGLI AI VOLI”

Così in una nota i parlamentari di Centrodestra Mauro D’Attis, Roberto Marti, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano.

“Oggi abbiamo incontrato il direttore generale di Ita Airways per discutere del taglio dei voli da Brindisi per Roma e Milano. Abbiamo confermato l’assoluta contrarietà alla decisione della compagnia che mortifica ulteriormente l’aeroporto del Salento e il diritto alla mobilità di utenti e cittadini. La compagnia, dal canto suo, non ha alzato muri sulla possibilità di riprogrammare il calendario dei voli per venire incontro alle istanze del nostro territorio. Perciò, restiamo in attesa e continueremo nei prossimi giorni a monitorare l’offerta della compagna sullo scalo brindisino. Insomma, siamo ottimisti, ma non abbassiamo la guardia. Ma c’è un’altra questione sullo sfondo di cui ci stiamo occupando: ci sono altre compagnie che stanno tagliando i collegamenti non solo dall’aeroporto del Salento, ma anche da quello di Bari. Per questo, nei prossimi giorni ci attiveremo per concordare incontri con altri vettori. Ma non solo: anche con Aeroporti di Puglia, per avere contezza della programmazione, ma anche della politica di incentivi alle compagnie low cost. Alcune, infatti, oltre a ridurre i collegamenti, stanno imponendo prezzi che nulla hanno a che fare con una compagnia low cost. È una questione che affronteremo a stretto giro, ma oggi possiamo ritenerci soddisfatti dall’interlocuzione con la direzione di Ita”.