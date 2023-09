VOLI CANCELLATI. PARLAMENTARI CDX: “RIPRISTINATO COLLEGAMENTO DI BRINDISI CON LINATE, PRIMO RISULTATO OTTENUTO. ORA ADP FACCIA LA SUA PARTE”

Così in una nota i parlamentari di Centrodestra Mauro D’Attis, Roberto Marti, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano.

“Ce l’abbiamo fatta, anche se è solo l’inizio: la compagnia Ita Airways ha appena comunicato di aver ripristinato il collegamento tra l’aeroporto del Salento e Milano Linate, accogliendo le richieste che abbiamo avanzato. Si tratta di un risultato importantissimo per il nostro territorio, ma è il primo: adesso, accogliamo positivamente la conferma di Ita di un’apertura sulla reintroduzione della terza frequenza giornaliera da Brindisi a Roma ed è su questo che lavoreremo. Come abbiamo già proposto, è fondamentale a questo punto fissare quanto prima un incontro con Aeroporti di Puglia e Regione, con il coinvolgimento delle Camere di Commercio dei territori interessati, per trovare una soluzione che tuteli i cittadini, le imprese e il territorio. Per adesso, non possiamo che essere soddisfatti per aver reso un buon servizio alla nostra Puglia. Avanti così”.