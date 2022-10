VOLLEY – DOMANI PARTE IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B2!

La Volley Vipostore Francavilla Incontrerà la LG UMBYRACING FUTURA TERAMO.



Ecco le parole del Coach Simone Giunta:

Una squadra nettamente improntata per il salto di categoria, che fa del roster e del proprio terreno di gioco l’arma in più: andremo a Teramo cercando di dare il nostro meglio e onorando la maglia.

Le nostre ragazze lavorano ogni giorno per costruire un sistema di gioco il più rodato possibile, sarà importante essere concentrati su tutti i fondamentali, palla su palla.



