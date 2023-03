VOLLEY – LA PANTALEO FASANO BATTE IL CERIGNOLA IN UNA GARA AL CARDIOPALMA

La Pantaleo Podio Volley Fasano batte una bella Brio Lingerie Cerignola al termine di una gara al cardiopalma.

Grande vittoria per le ragazze di coach Paolo Totero al termine di una gara molto spettacolare tra due compagini che non hanno lesinato energie dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni accorso al Pala Di Leo di Cerignola. Match al cardiopalma risolto dalle gialloblu fasanesi con grande caparbietà contro una Brio Lingerie che ha saputo vender cara la pelle dimostrando di meritare la terza piazza del girone L. La partenza della gara vede subito le padrone di casa imporre il loro bel gioco che mette in difficoltà le fasanesi, brave a raddrizzare la barra del set, ma non al punto di ribaltarlo a proprio favore. Vantaggio locale quindi che scuote la capolista brave a reagire con temperamento e personalità riportando la gara in parità. Nel terzo set la gara si infiamma con break e contro break da ambo le parti sino ad arrivare al punto a punto finale che sorride alle fasanesi. Un vantaggio che risulterà decisivo nel quarto ed ultimo set della serata dove Simona Corallo e compagne non sbagliano più un colpo mettendo alle corde le padrone di casa che pagano a caro prezzo la pressione e la determinazione delle fasanesi che meritatamente portano a casa la gara. Una vittoria di grande prestigio per la Pantaleo Podio Volley Fasano che con una grande prova corale e un servizio davvero devastante conserva la testa della classifica. Menzione speciale per il centrale Chiara Vinciguerra ancora una volta molto efficace alla battuta soprattutto nei momenti decisivi della gara. “Le nostre avversarie hanno spinto tantissimo affrontandoci in maniera molto determinata –afferma coach Totero – noi siamo partiti un po’ contratti e dopo aver perso il primo set siamo stati bravi a reagire senza perdere mai la testa al cospetto di un palazzetto con un bel pubblico e molto caloroso. Le mie ragazze sono state molto brave a non perdere la speranza e a portare a casa i tre punti. Era una partita molto delicata per il campionato e quindi era anche normale subire la pressione delle nostre avversarie che praticano una bella pallavolo e alle quali vanno i nostri complimenti”.

Brio Lingerie Cerignola – Pantaleo Podio Volley Fasano 1-3

(25-22; 19-25; 24-26; 17-25)

Brio Lingerie Cerignola: Altomonte, Lussana, Scherza, Lapenna, Tarantini, Novia, Piarulli, Matrullo, Dirienzo, Casale, Giancane, Valecce. All. Valentino.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Bellantuono, Amatori, Negro, Pichierri, Gallo, Vinciguerra, Corallo, Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi, Soleti. All. Totero

Arbitri: Raffaele Donato e Pietro Lerose.