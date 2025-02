Volley – La Pantaleo Fasano batte il Pomezia consolidando la prima posizione

La Pantaleo Podio Volley Fasano batte la Nimis Cons. Uv. Pomezia staccando la seconda in classifica di ben 10 punti. Gara preceduta da un minuto di silenzio in memoria di Simonetta Avalle storica allenatrice romana scomparsa.

Vittoria decisamente meritata per le fasanesi che ancora una volta mettono in campo una prova di altissimo spessore tecnico che non lascia scampo alle ospiti romane. La partenza del match è tutta a favore delle ospiti che approfittando di un momento di sbandamento delle gialloblù si portano in vantaggio sul conto dei set. La gara si infiamma e così nella seconda frazione lo spettacolo è servito. La contesa scivola sui binari del punto a punto sino alla fine del set dove la grande esperienza delle fasanesi riesce ad avere la meglio sulle romane. 1-1 e gara da riscrivere per entrambe le compagini. Ma a risentirne sono le ospiti di coach Massimo Dagioni che lasciano campo libero alle padrone di casa che con determinazione si portano sul 2-1. Nel quarto segmento il Pomezia trova la forza di reagire tanto che in avvio di set piazzano un bel break importante. Coach Totero però riesce a ridare fiducia nei propri mezzi alle sue ragazze che così con un ottimo contro break prima pareggiano i conti e poi piazzano il colpo del definitivo ko.

Gara che ha visto salire in cattedra capitan Valentina Martilotti autrice di un match sontuoso e giocatrice più prolifica dell’intero incontro con i suoi 23 punti messi a referto. Partita che ha visto la presenza in campo di Chiara Vinciguerra già protagonista in quel di Pomezia nella gara di andata e ancora una volta autrice di una gara sontuosa unitamente a tutto il resto del gruppo fasanese che ancora una volta ha saputo dare dimostrazione di grande unità e compatezza.

“Vittoria meritata – afferma coach Paolo Totero – al culmine di una gara giocata molto bene dalle ragazze brave ad avere pazienza e mantenere calma e lucidità nei momenti topici del match. Nel primo set siamo partiti un po’ nervosi forse perché sentivamo troppo l’importanza del match, poi però con determinazione abbiamo preso in mano la situazione e giocato molto bene. È stata una bella gara dove abbiamo avuto anche dei momenti difficili grazie anche alla bravura delle nostre avversarie ma ne siamo venuti fuori sempre con grande bravura”.

Grande nota di merito al pubblico fasanese che ha incessantemente tifato per le proprie beniamine spingendole al successo piene.

Pantaleo Podio Fasano- Nimis Cons. Uv. Pomezia 3-1

(22-25; 27-25; 25-17; 25-23)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 9, Albano, Negro 3, De Dominicis, Di Coste, Campana 11, Vinciguerra 9, Botarelli 7, Martilotti 23, Soleti 10, Vittorio. All. Totero.

Nimis Cons. Uv. Pomezia: Felappi 1, Cinotti, Farelli 2, De Matteis, Casini 2, Licata 1, Frasca 19; Viglietti 3, Di Vincenzo, Prati 5, Liguori 13, Mazzoleni 12, Oggioni 2, Gay. All. Dagioni.

Arbitri: Daniele Spitaletta e Elena Fantoni.

Classifica alla 13 giornata: Pantaleo Podio Fasano 38, Pomezia 28, Bisceglie 28, Marsala 27, Casal de Pazzi 27, Modica 23, Oplonti 20, Arzano 19, S. Teresa Riva Messina 18, Crotone 16, Castellana 16, Santa Lucia Roma 15, Traina 5, Pescara 2.