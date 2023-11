VOLLEY – PROSEGUE INARRESTABILE IL CAMMINO DELL’AURORA BRINDISI

Prosegue inarrestabile la marcia in campionato dell’Aurora Volley Brindisi che batte con un netto 3-0 la NVG Joy Volley Gioia nella quarta giornata del massimo torneo regionale e continua a comandare in solitaria la classifica del girone. Nella gara di domenica 5 ottobre giocatasi sul parquet del Pala Zumbo, la squadra biancazzurra ha dimostrato una superiorità di gioco e un livello di concentrazione tali da rendere apparentemente facile la vittoria nei confronti di una squadra che si presentava a Brindisi forte della seconda posizione in classifica.

Il tecnico brindisino Raffaele Capozziello deve fare a meno del capitano Federica De Toma per un affaticamento al polpaccio (solo panchina per l’esperta attaccante) sostituita dall’affidabile Chiara Avallone nel ruolo di opposto. A completare la formazione biancazzurra la palleggiatrice Kolomiiets, le centrali Padula e Prato, il libero Zivkovic e le schiacciatrici Albanese e Matichecchia.

Gara che vede un iniziale equilibrio con le ospiti che sembrano ben messe in campo e particolarmente efficaci in difesa. Le padrone di casa patiscono inizialmente la precisione al servizio delle gioiesi autrici di ben quattro aces nei minuti iniziali, ma ben presto riescono a prendere in mano le redini del gioco. Infatti sul punteggio di 8-8 le biancazzurre grazie al potente servizio di Stefania Padula producono il primo strappo portandosi in vantaggio di quattro lunghezze (12-8). Dopo un time-out delle ospiti le brindisine riprendono a martellare incessantemente con Albanese e Matichecchia conquistando così un consistente vantaggio. La squadra ospite sembra aver perso le proprie certezze, soffre in ricezione e non punge sotto rete grazie anche al grande lavoro a muro di Padula e compagne che conquistano il set per 25-13.

Anche nel secondo set la squadra di casa continua a praticare il suo gioco veloce e aggressivo per mettere in crisi la retroguardia ospite, cosa che consente alle biancazzurre di prendere subito un cospicuo vantaggio (10-5). Nonostante le numerose le rotazioni che hanno visto l’ingresso di De Maria, Solimeno, Malerba e Stella, la squadra brindisina è sempre padrona del campo e conduce saggiamente la gara fino al 23-10. Sul finale del set moto d’orgoglio delle ospiti che accorciano le distanze ma non evitano di perdere il parziale per 25-14.

Nel terzo set la squadra ospite appare incapace di mettere in difficoltà le scatenate padrone di casa. Il pubblico presente fiuta l’imminente vittoria e inizia a scaldarsi già dalle battute iniziali. Set condotto magistralmente dalle biancazzurre che trascinate da una super Padula si portano subito sul 10-1. Il tecnico di casa grazie al rassicurante vantaggio concede spazio alle giocatrici meno impiegate facendo esordire la giovane palleggiatrice Elisa Montagna e la centrale brindisina Ludovica Minghetti, che mette a referto il punto del 23-9 preludio al 25-10 finale. La gara si conclude con il pubblico festante sugli spalti e le giocatrici a prendersi il meritato applauso per una partita condotta in maniera esemplare.

“Abbiamo preparato bene la gara, ciononostante nelle fasi iniziali abbiamo incontrato qualche difficoltà.” dichiara un soddisfatto coach Capozziello “Abbiamo puntato a metterli in difficoltà sulla loro ricezione e bloccare i loro attacchi con il nostro muro cosa che ha dato presto i suoi frutti. Nonostante il margine di punteggio acquisito le ragazze, sia chi ha giocato dall’inizio che le subentrate, sono state sempre molto concentrate e hanno continuato a spingere senza accontentarsi. Sono soddisfatto di questa vittoria e mi ha fatto molto piacere il sostegno del pubblico che ha incitato particolarmente le atlete più giovani.” conclude il tecnico biancazzurro.

Nella quinta giornata domenica 12 novembre la squadra brindisina sarà a Casamassima (BA) ospite delle padrone di casa della Maxima Volley, squadra che dopo un inizio di campionato difficile ha inanellato una serie di due vittorie consecutive.

Tabellino:

AURORA VOLLEY BRINDISI – NVG JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE 3-0 (25-13, 25-14, 25-10)

Brindisi: De Toma K, Padula (13), Kolomiiets (6), Matichecchia (12), Albanese (12), Zivkovic L1, Prato (2), Avallone (8), De Maria (2), Malerba (2) Minghetti (1) Solimeno, Stella L2, Montagna. All. Capozziello

Gioia del Colle: Andresini (K), Palasciano (1), Recchia (4), Lombardi (4), Triggiano (3) Vacca L1, Milano (9), Colelli (2), Addabbo, Coppola, Nettis, Passerotti (2). All. Milella

Arbitri: Palombella (1°), Coscia (2°)