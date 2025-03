Volley serie B – A San Vito arriva la capolista

Cresce l’attesa in casa Ceda85-Omega in vista del prossimo turno casalingo che vedrà di scena al Pala Macchitella di San Vito domenica alle ore 17 la capolista solitaria Galatone.

La formazione allenata da Giacomo Viva ha visto interrompersi la striscia positiva di 6 vittorie consecutive domenica scorsa in casa del Grottaglie, seconda forza de campionato, al termine di una gara molto combattuta sopratutto nei primi 3 set.

Per domenica la società ha programmato la giornata PRO quindi non saranno validi gli abbonamenti e gli accrediti per una gara dove i padroni di casa hanno tutte le intenzioni di riprendere la corsa verso le posizioni nobili della classifica.