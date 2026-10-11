Volley – Soddisfazione dell’Aurora per l’assistente allenatrice Casalino

La Green Data Aurora Brindisi esprime orgoglio e soddisfazione per la nomina della propria assistente allenatrice Monica Casalino nello staff tecnico del progetto di qualificazione femminile 2026/27 del Comitato Territoriale FIPAV Lecce – Brindisi.

Il progetto, inserito nel programma regionale FIPAV Puglia e articolato in due aree operative che coinvolgono le province di Lecce e Brindisi, ha l’obiettivo di valorizzare i talenti giovanili e accompagnare la crescita del movimento pallavolistico femminile del territorio.

Monica Casalino è stata chiamata a far parte dello staff tecnico dell’Area Nord, che lunedì 12 ottobre avrà il primo allenamento a Trepuzzi con 18 giovani atlete convocate.

Un riconoscimento federale che premia il percorso professionale di una tecnica brindisina in costante crescita e che porta il nome della nostra città all’interno di un progetto di rilievo regionale. Per la Green Data Aurora Brindisi è motivo di ulteriore soddisfazione avere nel proprio staff una professionista scelta dalla Federazione per un incarico di questo livello.