VOLO BRINDISI-ROMA, D’ATTIS E CAROPPO (FI): “CANCELLATO COLLEGAMENTO MATTUTINO, INTERROGHEREMO MINISTRO. ITA E ADP CORRESPONSABILI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del deputato di Fi Andrea Caroppo.

“Dal primo dicembre niente collegamenti mattutini tra Brindisi e Roma: è stato cancellato, infatti, il primo volo giornaliero che consentiva ai cittadini del salento di raggiungere la capitale. Su questo, ovviamente, interrogheremo il ministro dei Trasporti, ma è indiscutibile che le responsabilità, insieme ad Ita, siano ascrivibili anche ad Aeroporti di Puglia. Chiederemo al ministro di farci sapere come mai Ita cancelli il volo mattutino da Brindisi e perché ciò non accada per altre stazioni. La società aeroportuale pugliese, dal canto suo, promuove e incentiva altri collegamenti a discapito di quelli strategici, come il mattutino con il sud della Regione. A tutela del territorio e dei cittadini, quindi, oltre ad interrogare l’esecutivo, chiederemo (anche con altri colleghi pugliesi) la convocazione di un tavolo istituzionale per avere contezza degli obiettivi di Ita e AdP e delle ragioni sottese alla cancellazione di un collegamento così importante come quello con Roma”.