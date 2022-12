VOLO SOPPRESSO PER ROMA – D’ATTIS E CAROPPO PROTESTANO E IL VOLO TORNERA’ A FINE ANNO

I parlamentari salentini di Forza Italia Mauro D’Attis e Andrea Caroppo hanno denunciato con forza la decisione di “ITA” di annullare il primo collegamento aereo mattutino da Brindisi a Roma. Il tutto, preannunciando una interroigazione al Minmistro dei Trasporti per individuare responsabilità della compagnia di bandiera “ITA” e di Aeroporti di Puglia a cui è affidata la gestione dello scalo salentino. In attesa della risposta del Governo, però, è stato il Presidente di Aeroporti di Puglia a criticare aspramente l’iniziativa dei due parlamentari. Nella stessa nota, però, ha annunciato che il volo – sospeso dal primo dicembre – sarà ripristinato a partire dal prossimo 30 dicembre.

Resta da chiarire – come hanno ribadito D’Attis e Caroppo in una diretta facebook – il motivo per cui il “taglio” di un volo così importante come quello mattutino ha riguardato un aeroporto strategico come quello di Brindisi invece di altri scali minori. Da qui la conferma della volontà dei due parlamentari di andare a fondo su questo argomento.