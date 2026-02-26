Volontari di servizio civile a Torre Guaceto: aperte le candidature

Volontari di servizio civile a Torre Guaceto: aperte le c

“Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva” aperto il bando per svolgere attività di servizio civile universale nell’area protetta di Torre Guaceto. Sono sei i volontari che potranno operare al fianco del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nelle attività di tutela degli animali. Le candidature si chiuderanno l’8 aprile.

Le posizioni aperte presso l’area protetta sono 6 per 12 mesi.

I profili disponibili sono due:

-Assistenza al personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nelle attività del centro recupero fauna selvatica e tartarughe marine della riserva.

-Affiancamento degli esperti del Consorzio nel monitoraggio della fauna selvatica ai fini della conservazione delle specie con censimento degli uccelli e dei mammiferi.

Tutti i dettagli sulle attività sono disponibili al seguente link https://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/it/trasparenza/avvisi/405-bando-per-la-selezione-di-operatori-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile-universale

Le candidature si chiuderanno alle ore 14 dell’8 aprile, si consiglia di non attendere l’ultimo giorno utile per ultimare la procedura.

Per candidarsi domandaonline.serviziocivile.it

“Chi intraprende il percorso del volontariato di servizio civile coglie una grande occasione di accrescimento personale – ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, le persone che affiancheranno gli operatori di Torre Guaceto avranno modo di arricchire il proprio bagaglio curriculare e individuale vivendo emozioni uniche in un contesto apprezzato oltre i confini europei”.

Il progetto per l’attivazione del servizio civile “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva” ha scalato la classifica del Dipartimento per le politiche giovanili dello Stato, attestandosi tra le proposte più valide in Italia. La proposta inserita nella co-progettazione della cordata che vede come capofila il Comune di Brindisi insieme al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed i Comuni di Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Squinzano, Surbo, Mesagne e alla Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” ha infatti ottenuto un punteggio pari a 95.