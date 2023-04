VOLONTARIATO – VENERDI’ UNA INIZIATIVA IN RICORDO DI BENITO GIGLIO

Volontariato e Dono di sé, nel ricordo di un nostro grande amico, Benito Giglio.

Il mondo del volontariato e Benito Giglio, il nostro Presidente , un binomio indissolubile, per sempre, un patrimonio, un’ eredità, un insegnamento .

Un rapporto a cui la nostra associazione, di cui è stato Presidente dal 9 aprile 2014, dedicherà una significativa e coinvolgente iniziativa, venerdì 14 aprile, alle ore 17.30, presso Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi .

Volontariato e Dono di sé, dove in sostanza convergono il senso e significato del fare volontariato ed una figura, personalità straordinaria come quella di Benito, Presidente di GULLIVER 180 ma anche volontario “ a tutto campo”, sempre in prima linea e disponibile ad aiutare chi soffre ed è in difficoltà.

Un’ iniziativa organizzata in grande sinergia con realtà come AIFO, CSV BRINDISI LECCE – VOLONTARIATO NEL SALENTO CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO, e con il patrocinio del Comune di Brindisi . Una grande occasione di incontro, riflessione e dibattito, tra coloro che volevano bene ad un grande uomo e bella persona, il mondo dell’ associazionismo e volontariato, amici e parenti .

I saluti di Pino Montanaro, attuale Presidente Gulliver 180, Rino Spedicato del CSV Brindisi LECCE “ Volontariato nel Salento ”,Caterina Nacci Referente Gruppo AIFO Ostuni , gli interventi del dott. Franco Colizzi, Psichiatra e scrittore e Vice Presidente Associazione Gulliver 180, Rossella Gimmi moglie di Benito Giglio, Sergio Quaranta – Disabilità Insieme , Giuseppe DI Giorgio, Presidente AISM Brindisi, il giornalista Nando Cocciolo, il significativo e puntuale supporto organizzativo, e non solo, di Tiziano Mele .

Interventi che praticamente rappresenteranno una solida e puntuale testimonianza di chi ha conosciuto bene Benito, mentre il dott. Franco Colizzi farà una relazione sul tema del volontariato .

TUTTI INSIEME, NEL RICORDO DI BENITO GIGLIO

Associazione GULLIVER 180 BRINDISI