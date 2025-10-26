“Vota chi lotta”. Ecco lo slogan del Movimento 5 Stelle per le regionali

Inaugurato in corso Garibaldi a Brindisi il comitato elettorale del M5Stelle in vista delle elezioni regionali, alle quali partecipa il Movimento. Presentati i candidati Roberto Fusco, Monica Casale, Claudia Morini, Chiara Pizzuto e Bartolomeo d’Amico. Ha coordinato i lavori l’on. Leonardo Donno, che è il referente regionale del Movimento. Donno ha dato le motivazioni della lotta e della necessità di votare. E non e’ una lotta violenta ma una lotta per una sanità giusta, per l’ambiente, per il lavoro e soprattutto per la legalità. Dal M5 Stelle parte l’idea di un assessorato regionale alla Legalità. E’ intervenuto anche il vicepresidente del partito, sen. Mario Turco oltre all’europarlamentare Valentina Palmisano.