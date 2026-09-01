Wanda Marasco “Di spalle a questo mondo” ed. Neri Pozza – Premio Campiello 2025. A Mesagne oggi alle ore 20

Il giorno martedì 01 settembre 2026, ore 20.00, la storica cornice del Castello
Normanno-Svevo di Mesagne ospiterà la presentazione del libro di Wanda Marasco
“Di spalle a questo mondo”, Ed. Neri Pozza, Premio Campiello 2025, con il
patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, della Città di Mesagne.
L’evento, promosso ed organizzato, con il contributo della Città di Mesagne, dal
prof. avv. Francesco Francioso, che dialogherà con l’autrice, ha l’obiettivo di
promuovere, attraverso l’incontro con una delle figure di spicco dell’attuale
panorama culturale italiano, la riflessione da parte dell’opinione pubblica,
relativamente, all’esistenziale “dramma dell’imperfezione”, non disgiunta
dall’apprezzamento della raffinatezza della scrittura che lo declina.
Saluti istituzionali: on. dott. Antonio Matarrelli Presidente del Consiglio Regionale
della Puglia, dott. Francesco Rogoli Sindaco di Mesagne, partecipano i vertici locali
delle Autorità civili e militari.