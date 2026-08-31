Water front – Luperti: “Brindisi valorizzi i suoi beni. Si proceda con l’abbattimento del muro che separa il piazzale del Monumento al Marinaio dal Deposito catene”

Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli ultimi decenni hanno condiviso la volontà di puntare sul mare e sulla valorizzazione di tutto ciò che si affaccia sul porto della città. Ci si è resi conto, infatti, che agli effetti benefici rivenienti da una crescita dell’economia del mare si aggiunge anche la possibilità di migliorare i collegamenti tra diversi quartieri cittadini, utilizzando proprio il mare al posto del trasporto su gomma. La Circolare del mare che sarà potenziata grazie al progetto “Shuttle”, ad esempio, viaggia proprio in questa direzione.

Ma c’è anche dell’altro. Brindisi, infatti, dispone di aree che potrebbero essere utilizzate a beneficio dei cittadini e dell’economia turistica. Un esempio concreto è rappresentato dal “Deposito catene”, situato a ridosso del canale Pigonati e restituito alla città dopo decenni in cui è stato al servizio della Marina Militare (era un grande deposito di boe e di catene). Si tratta di un luogo bellissimo, un affaccio sul mare straordinariamente suggestivo posto proprio di fronte al lungomare di Brindisi. Ancora oggi, però, è separato dal piazzale sottostante il Monumento al Marinaio d’Italia da un muro che non ha più ragione di esistere e che oggi impedisce il collegamento diretto tra il Villaggio Pescatori e l’ingresso del porto interno (si tratterebbe di una passeggiata davvero unica nel suo genere).

Un motivo in più per concretizzare un progetto per l’abbattimento di quel muro e per la valorizzazione di tutta l’area. La proposta sarà da me portata immediatamente all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per i provvedimenti del caso.

Lino Luperti – consigliere comunale