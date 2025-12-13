“We are San Vito dei Normanni a sostegno del presepe artistico di Simone Saracino”

“We are San Vito dei Normanni si unisce con orgoglio e partecipazione al riconoscimento del talento di Simone Saracino, autore del presepe artistico attualmente esposto sotto il colonnato di San Pietro in Roma. Un’opera che non solo esprime la sensibilità e la maestria di un artista sanvitese, ma che porta con sé i valori, le tradizioni e l’identità della nostra comunità.

La presenza del presepe di Saracino in un luogo simbolo della cristianità mondiale rappresenta un’occasione straordinaria per diffondere la sanvitesità oltre i confini locali, rafforzando il legame tra arte, cultura e spiritualità. È un segno tangibile di come la creatività dei nostri cittadini possa farsi ambasciatrice di un territorio ricco di storia e di bellezza.

We are San Vito dei Normanni intende sottolineare l’importanza di sostenere e valorizzare iniziative come questa, che contribuiscono a promuovere la città sia dal punto di vista artistico che turistico. Investire nella cultura e nell’arte significa investire nella crescita e nella visibilità della comunità, offrendo al pubblico nazionale e internazionale un’immagine autentica e vitale del nostro territorio. Intanto nella giornata di ieri si è riunito il direttivo con all’ordine del

giorno la programmazione della IV edizione del Palio di San Vito, costituito il gruppo di lavoro che nei prossimi giorni procederà alla stesura del nuovo programma”.