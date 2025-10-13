Welfare oncologico ed enti del terzo settore: mercoledì 15 ottobre l’incontro a San Donaci

L’iniziativa pubblica è organizzata dal Consorzio ATS BR4 in collaborazione con gli Ets attivi nella realizzazione dei servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie.

Gli incontri di presentazione dedicati ai nuovi servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici nei Comuni del Consorzio Ats Br4 continuano. Mercoledì 15 ottobre il tour informativo farà tappa nel Comune di San Donaci, dove – a partire dalle ore 17.30, presso la sala Suor Sara Totaro in via Walter Tobagi – ai saluti istituzionali del sindaco Giancarlo Miccoli e all’introduzione dell’assessore comunale ai servizi sociali Alessandra Demitri seguiranno gli interventi del presidente del Consorzio Br4 Lucrezia Morleo, di Antonio Calabrese e Paolo Papapietro – rispettivamente coordinatore tecnico e coordinatore strategico della cabina di regia degli Ambiti Territoriali Sociali provinciali – e del direttore del Consorzio Br4, Francesco Siodambro.

L’iniziativa, aperta alla partecipazione di associazioni e cittadini interessati, ospiterà le testimonianze dei rappresentanti degli enti del terzo settore che hanno aderito al percorso attivo sui territori dei Comuni consorziati.