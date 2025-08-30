Wild Heart Race 2025 II edizione: a Mesagne domenica 31 agosto

Nel 2017, un piccolo gruppo di amici, uniti dalla passione per la Mountain Bike, decise di fondare il “Wild Team Mesagne ASD”. Il nome “Wild” (selvaggio) rifletteva lo spirito libero e i percorsi scelti per le loro uscite. Oggi, quel piccolo gruppo è diventato un vero e proprio team con diverse decine di iscritti, un numero che è più che raddoppiato negli ultimi tre anni grazie a una programmazione pluriennale che si completerà nel 2025.

L’evento, organizzato dal Wild Team Mesagne ASD, si svolge sotto l’egida della UISP ed è inserito nel calendario regionale del “Trofeo dei Borghi – Bicinpuglia” (Puglia e Basilicata), un campionato di otto tappe che si sta disputando tra luglio e agosto nei borghi antichi più belli. Possono partecipare alla gara tutti i ciclisti italiani tesserati con l’Ente di promozione sportiva UISP, la Federazione ciclistica italiana FCI e gli altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FCI, purché in regola con le coperture assicurative per l’infortunio e con il tesseramento per l’intero anno 2025 per l’attività agonistica.

La gara, che vedrà la partecipazione di circa 130 atleti, fa parte del Campionato Regionale Puglia/Basilicata 2025 promosso da Bicinpuglia. Si svolgerà in orario serale, dalle 18:00 alle 19:30, con gli atleti che si sfideranno lungo le strade del centro storico di Mesagne. Al termine della gara, a ogni partecipante verrà consegnato un pacco gara di benvenuto contenente prodotti locali e gadget, seguito dalle premiazioni. La serata proseguirà con un momento di ristoro per gli atleti e l’intrattenimento musicale.

“Vivere la città attraverso lo sport è indispensabile, ora più che mai. La scelta di usare il centro storico di Mesagne per un percorso così bello e nel cuore della città è stata coraggiosa e lungimirante, e ci permette di scoprire e valorizzare il nostro territorio“, spiegano gli organizzatori. I concorrenti, provenienti da tutta la Puglia, diventano veri e propri testimonial di Mesagne: “La proposta è una sfida avvincente e accessibile, aperta a tutti gli amatori che vogliono mettere alla prova la propria resistenza e destrezza in mountain bike tra i vicoli del bellissimo centro storico di Mesagne“. Gli organizzatori concludono: “Il Comune di Mesagne, concedendo il patrocinio, ci ha mostrato la sua vicinanza e il suo sostegno, permettendoci di realizzare l’evento in totale sicurezza. L’allestimento e la programmazione ci consentiranno di accogliere tutti i partecipanti in villa comunale per le premiazioni. A rendere la serata ancora più speciale, ci sarà musica dal vivo e un ledwall sul quale verranno trasmessi video, spot dei nostri sostenitori e notizie della giornata, aggiungendo valore all’esperienza di atleti e spettatori“.

L’evento è inserito nel programma “MesagnEstate 2025”.