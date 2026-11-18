Con riferimento all’intervento del Sindaco di Grottaglie – volto ad accelerare i tempi di realizzazione dell’investimento di Radia relativo al programma WindRunner, presso l’Aeroporto di Grottaglie – il Presidente Giuseppe Danese sottolinea l’impegno, da tempo, della nostra Organizzazione a favore di tale progetto di investimento.

Il Presidente Danese evidenzia la rilevanza strategica del progetto WindRunner (che peraltro coinvolge partner industriali, quali Leonardo e Magnaghi Aeronautica) che prevede la realizzazione di quello che sarà il più grande aereo cargo al mondo, originato dall’esigenza del trasporto di gigantesche turbine eoliche, ma ovviamente multiruolo, cioè cargo per il trasporto merci e trasporti militari.

Un investimento che può aprire importanti opportunità per l’industria aeronautica italiana e, in particolare, per le imprese di Puglia e Campania.

«Il nostro territorio dispone di un patrimonio significativo di piccole e medie imprese che, negli ultimi venti-trent’anni, hanno sviluppato competenze, know-how, professionalità e certificazioni specifiche nel settore aeronautico. Un capitale industriale che può essere ancor più valorizzato attraverso questo importante programma».

Per Brindisi, WindRunner rappresenta inoltre una concreta opportunità di rilancio industriale – soprattutto alla luce delle trasformazioni che stanno interessando i comparti energetico e chimico – con possibili importanti ricadute sulle PMI aeronautiche non solo del nostro territorio. Per tali ragioni, auspichiamo – conclude il Presidente Danese – un’ampia convergenza per accelerare su questo progetto, ricordando che i programmi aeronautici sono gli unici ad avere solitamente un ciclo che dura alcuni decenni.