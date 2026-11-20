WINExcel Meeting a Mesagne il vino incontra il valore delle relazioni

Il 28 novembre 2026, all’Antica Masseria Martuccio, una giornata dedicata a chi costruisce il futuro del vino attraverso la vendita, fiducia e la collaborazione. Durante il Meeting si terrà la prima cerimonia dei WINExcel Awards.

MESAGNE (BR) – Ci sono incontri che aprono strade, che generano possibilità e che trasformano il lavoro in un percorso condiviso. Da questa visione nasce il WINExcel Meeting, ideato da Mihaela Cojocaru, che il 28 novembre 2026, riunirà agenti, export manager, wine broker, produttori, enologi, sommelier, event manager, importatori e non solo.

Promosso da WINExcel Association – The Wine Sellers Network, l’evento porta al centro il messaggio: «Coltiviamo relazioni per creare opportunità». Il Meeting nasce per favorire le connessioni: una rete dedicata ai venditori di vino, aperta alle figure che ne sostengono l’attività, dalla produzione alla comunicazione, dalla formazione all’organizzazione di eventi.

«Credo nel dare prima di chiedere, nel domandarsi: “Come posso esserti utile?”. Ognuno è prezioso e ha qualcosa da offrire e, quando ascoltiamo davvero, possiamo scoprire opportunità che da soli non avremmo mai immaginato», afferma Mihaela. Un produttore può conoscere chi lo aiuta a valorizzare la sua proposta; un professionista della vendita può trovare un interlocutore con cui discutere un mercato o condividere un progetto; chi offre servizi può ascoltare direttamente le esigenze delle persone a cui si rivolge. È solo dalla conoscenza reciproca che possono nascere la fiducia e collaborazioni.

Durante la serata si terrà la cerimonia della prima edizione dei WINExcel Awards, presentata da Angelo Bagorda: un momento dedicato a celebrare chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita del mondo del vino. A valutare i candidati sarà una giuria composta da figure autorevoli del settore: Cav. Piero Mastroberardino, Cav. Piernicola Leone de Castris, Sebastiano de Corato, Nello Tizzano, Rosanna Pancotto, Artur Bodini, Katarina Andersson e Lucio Perrone. Sono professionisti che mettono la propria esperienza al servizio di un obiettivo condiviso: dare valore all’impegno, alla visione e alle relazioni di chi, ogni giorno, porta il vino sul mercato.

A seguire, il networking cocktail – tra caminetti accesi, musica soffusa e buon cibo – offrirà uno spazio informale per nuove connessioni. In degustazione una selezione di aziende pugliesi: Varvaglione, Leone de Castris, Rivera, Pliniana, Apollonio, Tenuta Santo Stasi, Eja il Vino Culturale, Funiati, Produttori di Manduria, Amalberga, Mondatore, Tenuta Monacelli, Vinicola Mediterranea, Weno, Masseria Cuturi, Tenute Lu Spada, Cantine Spelonga, Leovì, Otto Raggi, Fiume Viola, Cantine Harmonia insieme a vini di altre regioni: Castello di Montepò, Settesoli, Faralli, San Firmino, Beconcini Wines, Agricola Bellaria, Massimago, Gozzelino Sergio Wines, Tenimenti Grieco, Famiglia di Tommaso, La Corte Famiglia Sillano, oltre ad alcune etichette della Romania di Aurelia Visinescu, Cotnari e ai vini della Georgia.

A rendere possibile il Meeting sono le persone che hanno creduto nel progetto e scelto di contribuire alla sua realizzazione. A partire da Nicol Vizzi di Empress Wine Events, co-organizzatrice dell’evento, che con sensibilità e determinazione ha aiutato a trasformare un’idea in un’esperienza concreta. Un contributo prezioso arriva anche dalle socie Sofia Sandroni, Maria Vergari, Erika Benedek, Marina Shemet e Simona Natale, che hanno messo a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo. Un ringraziamento va agli sponsor Gruppo Chirenti, Impresa Simone Salvatore, Methodus Informatica e Varvaglione Vini, che credono nella visione di WINExcel e contribuiscono a trasformarla in un’esperienza concreta.

Le relazioni avranno uno strumento per proseguire anche dopo la serata. La brochure digitale dei partecipanti sarà condivisa nel network WINExcel, che comprende cantine, venditori e importatori in diversi Paesi.

L’accesso al WINExcel Meeting è esclusivamente su invito. Chi desidera conoscere il network o richiedere di partecipare all’evento può scrivere info@mihaelacojocaru.com