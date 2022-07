“WORDS” – VERGASSOLA, FASANO, SCALERA E BOOMDABASH SI RACCONTANO NELLE PIAZZE DI MESAGNE

Words, la cultura a parole: Vergassola, Fasano, Scalera e Boomdabash si raccontano nelle piazze di Mesagne

Si scrive Words, si legge cultura delle parole, tutte quelle che si rendeono necessarie per raccontare le persone che si ‘nascondono’ dietro i personaggi del mondo dello spettacolo ospiti della città di Mesagne: quattro appuntamenti, quattro nomi sinonimi di musica, letteratura, teatro e cinema, cabaret. “L’estate mesagnese offre la certezza di assistere ogni sera a un’esperienza nuova, dalla quale si ha la possibilità di uscire arricchiti di prospettive e sensibilità diverse”, ha dichiarato il sindaco Antonio Matarrelli annunciando gli appuntamenti in programma.

La prima ‘chiacchierata’ sarà con Dario Vergassola, attore, autore, cantautore con la passione ricambiata per la televisione, la radio, il teatro e l’editoria: l’artista domani, venerdì 29 luglio, risponderà alle domande che gli rivolgeranno Cosimo Saracino e Carmelo Grassi. Comico e paroliere che della verve miscelata all’ironia sottile ha fatto il suo segno distintivo, Vergassola sarà a Mesagne in Piazza Commestibili alle ore 19. A seguire, giovedì 4 agosto, Piazza Orsini del Balzo alle ore 20.30 ospiterà l’intervista a Franco Fasano: il cantante presenterà il libro ‘Io amo’ – D’Idee edizioni, in cui il raffinato autore, interprete di brani indimenticabili come “E quel giorno non mi perderai più” e “Vieni a stare qui” , racconta la sua storia in musica, tra retroscena inediti e incontri con gli interpreti delle sue canzoni. A moderare l’incontro, ci sarà Carmen Novaldi. E veniamo alla data successiva: mercoledì 17 agosto, l’attrice pugliese Vanessa Scalera dialogherà con Maria De Guido. L’artista pugliese, che nel 2015 è entrata nel cuore del grande pubblico per l’interpretazione di “Lea”, il film per la televisione diretto da Marco Tullio Giordana dedicato alla storia della testimone di giustizia Lea Garofalo, sarà nell’Atrio del Castello a partire dalle ore 20. Lunedì 12 settembre la rassegna ‘Words’ si chiude con i Boomdabash: sarà Marcello Biscosi a presentare il libro che i quattro musicisti hanno pubblicato nel 2021, dal titolo “Salentu D’Amare” – De Agostini editore, una guida alla scoperta del Salento, tra spiagge, cibo e il vocabolario del perfetto salentino. La band, che in queste settimane sta vivendo un travolgente successo per il singolo “Tropicana”, disco d’oro a poche settimane dalla pubblicazione, si presenterà al completo nell’Atrio del Castello alle ore 20.

Soddisfatto il consulente comunale alle Politiche Scolastiche e Culturali Marco Calò: “Le parole che gli ospiti sceglieranno per raccontarsi riveleranno una dimensione umana del loro successo e di tutto ciò che non sempre emerge appieno del loro mondo: incontri, passione per il proprio lavoro, soddisfazioni, ma anche sacrificio e necessaria dedizione”, ha commentato. Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.