Wound Care e continuità assistenziale: a Mesagne il secondo convegno multidisciplinare “Ospedale – Territorio”

La gestione delle lesioni croniche, la telemedicina, l’innovazione tecnologica e, soprattutto, la sinergia tra i luoghi di cura. Sono questi i temi centrali del secondo convegno multidisciplinare “La continuità Ospedale – Territorio”, che si terrà il 20 e 21 marzo 2026 a Tenuta Moreno, lungo la strada statale 7, in agro di Mesagne.

L’evento, che vede la partecipazione della Asl Brindisi e il patrocinio della Regione, si propone come un momento di confronto scientifico sulla continuità assistenziale considerata la “cura del terzo millennio”. L’obiettivo è superare la frammentazione dei servizi, promuovendo una governance sanitaria che metta in reale comunicazione l’ospedale e la medicina di prossimità territoriale, attraverso un approccio fortemente multidisciplinare e di teamwork.

Il convegno vede la presidenza onoraria di Guido Ciprandi, docente dell’Università di Padova, presidente della Pediatric Wound Care Masterclass e membro del consiglio EWMA, e la direzione scientifica di Alessandro Perrone, responsabile del Servizio territoriale Wound Care del Distretto sociosanitario 3 della Asl Brindisi, coadiuvato dai coordinatori scientifici Vita Bruno, Giuseppe Massimiliano De Luca e Antonella Tromba.

“Tratteremo gli argomenti cardine di una medicina di continuità e sempre più di prossimità – spiegano i promotori dell’evento –. Dalla prevenzione alla cura, dalla riabilitazione alla palliazione, tra innovazione e sostenibilità. La gestione integrata del paziente fragile con ferite difficili richiede un grande impegno sanitario, economico e sociale e necessita di una clinical leadership condivisa”.

L’apertura dei lavori, prevista per le 14 del 20 marzo, vedrà i saluti delle massime autorità regionali e provinciali. Tra questi, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, e il presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli.

La Direzione strategica della Asl Brindisi sarà presente al completo per ribadire l’impegno dell’azienda su queste tematiche: interverranno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il direttore amministrativo Loredana Carulli. Presenti anche il direttore del Distretto sociosanitario 3, Gabriele Argentieri, e i presidenti degli ordini professionali provinciali (Medici, Farmacisti, Infermieri, TSRM-PSTRP).

Le due giornate di lavori (divise in 5 sessioni e diverse technology session) affronteranno il percorso riabilitativo del paziente cronico, la gestione delle lesioni in pazienti complessi e oncologici, l’uso delle nuove tecnologie (come la terapia a pressione negativa NPWT, sostituti dermo-epidermici e cura termale), fino al ruolo cruciale del farmacista e degli aspetti nutrizionali nella guarigione delle ferite.

Il corso è accreditato ECM (riconosciuti 7.7 crediti) per un massimo di 150 tra tutti i professionisti sanitari. È prevista inoltre la partecipazione per gli operatori sociosanitari.