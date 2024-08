WOW! FASANO: Aperte le prenotazioni per gli spettacoli gratuiti di Servillo e Lundini in piazza Ciaia

All’interno i link per prenotare i posti a sedere degli eventi gratuiti del 20 e 21 agosto in piazza Ciaia con Peppe Servillo & Solis String Quartet e Valerio Lundini & i Vazzanikki

FASANO – Aperte le prenotazioni per i due spettacoli targati WOW! Fasano ad ingresso gratuito che vedranno piazza Ciaia trasformarsi nuovamente in un teatro a cielo aperto il prossimo 20 e 21 agosto.

È possibile effettuare la prenotazione dello spettacolo di Peppe Servillo & Solis String Quartet, “M’aggia curà”, organizzato dal Festival Metropolitano Bari in Jazz e patrocinato dal Comune di Fasano del prossimo martedì 20 agosto in piazza Ciaia alle ore 21: 00 al link https://www.eventbrite.it/e/peppe-servillo-solis-string-quartet-tickets-979993164937?aff=oddtdtcreator.

Mentre per “Innamorati Della Vita Tour”, lo show musicale di Valerio Lundini & i Vazzanikki organizzato da Luce Music Festival e patrocinato dal Comune di Fasano del prossimo mercoledì 21 agosto, sempre in piazza Ciaia alle ore 21: 00, il link per prenotare l’ingresso gratuito è il seguente: https://link.dice.fm/e22a62965b6f.