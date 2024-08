Wow! Fasano, piazza Ciaia accesa da Valerio Lundini e Peppe Servillo

I due appuntamenti musicali organizzati dall’Amministrazione comunale hanno animato la centralissima piazza cittadina con circa 3.000 spettatori

FASANO – Piazza Ciaia ha applaudito gli spettacoli di Valerio Lundini & i Vazzanikki (Luce Music Festival) e Peppe Servillo & Solis String Quartet (Festival Metropolitano Bari in Jazz), due degli appuntamenti ad ingresso gratuito del cartellone di eventi estivi Wow! Fasano, organizzati con il sostegno del Comune di Fasano.

Mercoledì 21 agosto una piazza Ciaia sold out ha accolto lo spettacolo musicale, ironico e dissacrante di Valerio Lundini & i Vazzanikki che per circa 2 ore hanno suonato, cantato e animato con gag e simpatici siparietti il pubblico, che ha partecipato allo show in maniera attiva quando la band ha rotto gli schemi dello spettacolo scendendo dal palco esibendosi tra gli spettatori in maniera coinvolgente ed esilarante.

Giovedì 22 agosto il quartetto d’archi Solis String Quartet, formato da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello e arrangiamenti) ha accompagnato il maestro Peppe Servillo nel suo viaggio tra le canzoni di Renato Carosone.

Oltre 1300 spettatori hanno potuto assaporare le atmosfere napoletane e del “Belpaese” degli anni ’50 e ‘60 che il maestro Carosone ha saputo trasformare in canzoni divenute vere e proprie icone di un tempo.

«Anche quest’anno la bellezza e il fascino di piazza Ciaia ha accompagnato gli eventi della nostra estate – dice il sindaco Francesco Zaccaria – Un programma come sempre ricco e di grande qualità che è diventata una bella consuetudine che si rinnova da otto anni e che è diventata un riferimento per l’estate pugliese».

«Due spettacoli di altissima qualità, accessibili a tutti, che entrano nel ricco curriculum di piazza Ciaia teatro a cielo aperto – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Siamo orgogliosi di aver innescato questo nuovo e ulteriore modo di poter vivere il cuore della nostra città. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere in circolo luoghi e persone in questo bellissimo territorio: il ricco programma di eventi estivi contribuisce all’offerta turistica complessiva di Fasano e ne rafforza il prestigio».

Il cartellone di eventi estivi Wow! Fasano 2024 continua con l’ormai immancabile appuntamento con il Concerto all’Alba del 1° settembre sul molo di Torre Canne alle ore 5.00, anch’esso con ingresso gratuito.