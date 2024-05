WOW! FASANO: Valerio Lundini & i Vazzanikki – “Innamorati della vita Tour”

Appuntamento il 21 agosto in piazza Ciaia con Lundini e soci che proporranno uno show ricco di canzoni e gag surreali. Ingresso libero

FASANO – “INNAMORATI DELLA VITA TOUR” è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno in giro per l’Italia questa estate, e col quale presenteranno dal vivo, oltre alle molteplici e sorprendenti gag surreali in pieno stile Lundini, anche i brani contenuti all’interno di un nuovo disco di prossima pubblicazione (e da cui il tour prende il nome).

Il pubblico lo reclamava da un po’ e ora – dopo due programmi televisivi, due libri, un film e uno spettacolo teatrale – quest’anno uscirà il disco di Valerio Lundini assieme ai Vazzanikki, band di cui fa parte da molti anni, e che sarà distribuito da Warner Music Italy/ADA Music Italy. All’interno ci saranno sia brani già conosciuti dal pubblico grazie a “Una pezza”, sia inediti, mai eseguiti né in tv né in pubblico.

Non sarà un concept album ma un insieme di canzoni, dove l’ironia e il nonsense dei testi portano questo progetto ad inserirsi sicuramente nel filone che dagli anni Sessanta con Cochi e Renato, Jannacci e Gaber e poi negli anni successivi con nomi come Skiantos, Squallor, Pitura Freska, fino ad arrivare agli Elio e le Storie Tese ha fatto scuola, diventando più che un genere, uno stile di vita.

In attesa di uno nuovo spettacolo teatrale dopo lo strepitoso successo di “Il Mansplaining spiegato a mia Figlia”, Valerio Lundini continua a portare avanti l’attività dal vivo con la band i Vazzanikki, formazione che accompagna la sua carriera live da sempre e con cui negli ultimi anni ha calcato il palco del Concertone del Primo Maggio, dei TIM Summer Hits e del Jova Beach Party.

Durante i loro concerti le canzoni si alterneranno a momenti di improvvisazione e interazione col pubblico – fuori dagli schemi! – che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre, e dove emergerà lo spirito caustico, ironico e nonsense tipico dell’immaginario di Lundini e Vazzanikki.