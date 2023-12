WWF – A BRINDISI SI PARLA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Lo scorso 9 dicembre, nella casa di quartiere Minimus in via Bastioni San Giorgio, Teorema

S.p.A., attuale gestore del servizio di igiene urbana, e i volontari del WWF sezione di Brindisi

hanno parlato di raccolta differenziata ai cittadini.

L’incontro, voluto da WWF Brindisi, ha anticipato gli eventi de “l’inverno errante tra chiostro e

bastione” ed è stata occasione per comunicare nuovamente la volontà di cambiamento e per

rispondere alle domande dei cittadini da parte di Teorema. Durante l’incontro sono state fornite

indicazioni sui servizi attivi nel territorio, modalità di segnalazione e contatto, prenotazione di ritiro

di ingombranti, etc.

Il futuro di Brindisi può essere diverso solo attraverso l’impegno di tutti, è questo il motto promosso

nella giornata in cui WWF e Teorema hanno manifestato apertamente la necessità di lavorare

insieme a un futuro “differente”. Il percorso con WWF proseguirà dando forma a eventi sempre

più coinvolgenti, dove i rifiuti saranno parte di un progetto più amplio e strutturato per il benessere

della città.