Xenìa Terrae al fianco del Consolato Generale di Francia a Napoli: cooperazione,

relazioni istituzionali e nuove prospettive per l’ospitalità di alta gamma

La presidente Emanuela Romanin e il vicepresidente Fortunato Zumbo al Business

Lunch del 29 settembre. Al centro dell’incontro il rafforzamento dei rapporti tra

Francia e Mezzogiorno e la presentazione di “Xenìa Terrae Longevity”, il nuovo

modello di ospitalità rivolto al turismo internazionale ad alto valore aggiunto.

NAPOLI, 30 settembre 2026 — Rafforzare le relazioni istituzionali, favorire gli

scambi culturali ed economici e costruire nuove opportunità di cooperazione tra la

Francia e il Mezzogiorno italiano. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del

Business Lunch organizzato a Napoli in occasione della presentazione del nuovo

Console Generale di Francia a Napoli, Jean-Paul Seytre, al quale hanno preso parte

anche la presidente di Xenìa Terrae APS, Emanuela Romanin, e il vicepresidente

e Head of Business Development, Fortunato Zumbo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive di

collaborazione tra il sistema istituzionale e imprenditoriale francese e quello del

Mezzogiorno, con particolare attenzione alla Campania e alle opportunità legate alla

valorizzazione dei territori.

Nel corso del Business Lunch sono stati affrontati temi legati al rafforzamento delle

relazioni istituzionali, all’interscambio commerciale e industriale e alla necessità

di favorire nuovi percorsi di collaborazione nei settori strategici per la crescita e la

competitività.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli scambi culturali, considerati un

elemento fondamentale per consolidare la conoscenza reciproca e creare nuove

occasioni di dialogo tra i due Paesi.

Xenìa Terrae Longevity, un nuovo modello di ospitalità L’appuntamento è stato inoltre l’occasione per la presentazione ufficiale di “Xenìa

Terrae Longevity”, il nuovo progetto di Xenìa Terrae dedicato all’ospitalità di alta

gamma e rivolto in particolare a una clientela internazionale ad alta capacità di spesa.

Il progetto nasce dall’idea di integrare ospitalità, valorizzazione del territorio,

benessere e cultura della longevità, proponendo un modello capace di intercettare i

nuovi orientamenti del turismo internazionale e di attrarre flussi ad alto valore

aggiunto.

“Xenìa Terrae Longevity” punta infatti a mettere in relazione l’eccellenza dei territori

italiani con una domanda internazionale sempre più orientata verso esperienze

personalizzate, qualità dei servizi, benessere e percorsi dedicati alla salute e alla

longevità.

Per Xenìa Terrae, la costruzione di reti internazionali rappresenta un elemento centrale

della propria strategia di sviluppo, nella convinzione che istituzioni, imprese, cultura

e nuove generazioni debbano dialogare per creare opportunità concrete e

durature.

«È così che si costruisce il futuro: creando ponti, investendo nei talenti e mettendo

al centro le nuove generazioni», dichiarano la presidente Emanuela Romanin e il

vicepresidente Fortunato Zumbo.

L’incontro con il Consolato Generale di Francia a Napoli si inserisce dunque in un

percorso volto a sviluppare nuove relazioni e occasioni di collaborazione

internazionale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei territori e promuovere

modelli innovativi di sviluppo e ospitalità.



