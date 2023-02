XII REGATA BRINDISI-VALONA: DELEGAZIONE LNI IN ALBANIA

«Insieme agli amici di Brindisi, iniziata oggi la programmazione della 12° edizione della regata Brindisi-Vlora, come simbologia annuale che tende a mostrare, attraverso il vento marino, un domani migliore, questa estate apparirà per migliaia di turisti del mare Vlora». Con questo breve ma significativo post Facebook, il sindaco di Valona Dritan Leliha di fatto avviato il percorso tecnico-organizzativo al termine dell’incontro con una delegazione della sezione brindisina della Lega Navale Italiana, guidata dal presidente Salvatore Zarcone. La manifestazione velica, caratterizzata anche da importanti risvolti di carattere turistico-culturale, si terrà dal 6 al 9 luglio di quest’anno con l’obiettivo di crescere sul piano della partecipazione e dell’appeal. La delegazione della LNI Brindisi è a Valona anche per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il gruppo immobiliare Concord Investement che gestisce il Marina di Orikum e che l’anno scorso ha accolto le imbarcazioni partecipanti alla regata e ha ospitato la cerimonia di premiazione. Il Marina di Orikum si sta espandendo e presto (potendo disporre di 600 posti barca) sarà una delle realtà più importanti dell’Adriatico. Il protocollo d’intesa prevede tutta una serie di iniziative di carattere culturale, sportivo e turistico e naturalmente condizioni tecnico-logistiche particolarmente favorevoli. La dodicesima edizione della Brindisi-Valona prevede l’assegnazione del Trofeo dell’Accoglienza e del Trofeo «Mirko Gallone». Nelle foto alcuni momenti dell’incontro con il sindaco di Valona Dritan Leli.