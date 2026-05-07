XIV Convegno Internazionale di Studi e Ricerca Storica

Presso la Casa del Turista, Brindisi, si è tenuto il XIV Convegno Internazionale di Studi e Ricerca Storica sul tema:”Il ritorno alla vita democratica in Terra di Brindisi nel contesto istituzionale e politico del dopoguerra”. È importante partire da una data, il 9 settembre 1943, il Re e Badoglio sbarcano a Brindisi e per cinque mesi la città è capitale del Regno del Sud, il primo pezzo d’Italia liberata. Rinasce la politica e tornano i partiti con importanti provvedimenti del governo Badoglio, come la stampa libera, la revoca delle leggi razziali e la riorganizzazione dell’esercito italiano che viene affidata a un nostro conterraneo, il Generale Messe, Maresciallo d’Italia. Esercito che, poi, dara’ un contributo fondamentale per la liberazione d’Italia. Il 2 giugno 1946 Brindisi vota Repubblica e Costituente e le donne brindisine votano per la prima volta con un’affluenza che supera il 90% in molti comuni. Il voto viene visto dalle donne come riscatto dopo 20 anni di esclusione. La questione femminile entra nell’agenda pubblica. Tornano le amministrative dopo 20 anni. Nel 1951 ci sono le prime elezioni per il Consiglio Provinciale di Brindisi. I temi più importanti del momento sono: il porto, la riforma agraria. Nascono i sindacati per i diritti dei disoccupati, i reduci e i profughi istriani. In pratica, Brindisi diventa un laboratorio in evoluzione. Da capitale a provincia che vota, un ritorno alla democrazia che rappresenta una vera conquista. Si ricostruisce, così, il rapporto tra cittadini e istituzioni dopo il fascismo. Ha introdotto e coordinato i lavori il prof. Domenico Urgesi, Presidente Società Storica di Terra d’Otranto. Sono seguite relazioni molto esaustive con un pubblico attento. Un incontro interessante, un’occasione imperdibile per acquisire informazioni su un periodo storico con cambiamenti così importanti. Il Convegno, per celebrare l’80° anniversario del ritorno alla vita democratica in Terra di Brindisi, è stato promosso dalla Società Storica di Terra d’Otranto, con la Società di Storia Patria per la Puglia e il Rotary Club Brindisi Valesio, col patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Brindisi, Confartigianato ed Ekoclub International. Anna Consales