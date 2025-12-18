XX Giochi del Mediterraneo – stamattina incontro tecnico sullo stato dei lavori allo Stadio comunale

Nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, a Taranto si è svolto un incontro tra la struttura commissariale dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e la struttura tecnica del Settore Lavori pubblici e Trasporti del Comune di Brindisi.

Nel corso dell’incontro la Struttura commissariale ha posto alcune criticità sullo stato di avanzamento dei lavori, ma nel corso della riunione si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione delle opere presso lo stadio “Fanuzzi” e all’esito del confronto, Struttura commissariale e Struttura tecnica comunale, hanno condiviso l’implementazione che quest’ultima intende fornire all’avanzamento dei lavori con una puntuale verifica, che avverrà con cadenza settimanale circa gli interventi previsti nel cronoprogramma rimodulato.

A conclusione del confronto, l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo ha dichiarato: “Va dato atto che la Struttura commissariale ha considerato con favore le attività che si stanno mettendo in atto per tenere sotto controllo l’avanzamento dei lavori – ha spiegato -. Le misure adottate sono state ritenute idonee al raggiungimento dell’obiettivo dei Giochi del Mediterraneo e da qui il mio ringraziamento che va necessariamente esteso alla Struttura tecnica dei Lavori pubblici del Comune, che sta gestendo con evidente professionalità l’intervento presso lo stadio comunale. Va auspicato a questo punto – ha concluso Elmo -, che il controllo resti così serrato fino al completamento dei lavori”.