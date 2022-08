YEAHJASI BRINDISI SPAZIO MUSICA – SI CHIUDE CON COLANDREA E POPU

Yeahjasi Brindisi Spazio Musica

Emanuele Colandrea e Nando Popu

Si chiude con il concerto del cantautore romano Emanuele Colandrea e con la presentazione del libro di Nando Popu la stagione di eventi estivi proposti da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, una serie di appuntamenti destinati ai cultori di musica di qualità e non solo. Da segnalare la due giorni “Yeahjasi Brindisi Pop Fest”, breve rassegna (organizzata con BRIO Brindisi, in collaborazione con Arci Brindisi) che ha acceso i riflettori su alcune delle esperienze artistiche del settore più elevate presenti in Italia. Anche i due eventi conclusivi si svolgeranno all’interno del cortile dell’ex convento Santa Chiara a Brindisi, in via Santa Chiara 2 (nei pressi del Duomo), sede dello stesso progetto vincitore del bando regionale Luoghi Comuni Puglia.

Domenica 28 agosto 2022

Ore 20

Emanuele Colandrea in concerto / Belli dritti sulla schiena Tour

Tra gli autori più ispirati della nuova scena cantautorale romana, con una scrittura evocativa che si muove agilmente tra poesia e canzone d’autore, Emanuele Colandrea esordisce con il suo progetto solista nel 2015 dopo le fortunate esperienze con le band Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour.

Tra gli 8 vincitori di Musicultura nel 2016, ha all’attivo due album e due Ep e giunge ora al suo terzo lavoro di inediti, in cui si affida alla preziosa produzione artistica di Pier Cortese e alla presenza di ospiti come Roberto Angelini alle chitarre e lo stesso Cortese alle incursioni elettroniche.

Nei dieci brani che compongono l’album si respirano diverse influenze, da quelle polverose legate al songwriting folk-rock statunitense quasi al confine col Messico, a quelle che sono maggiormente riferite alla tradizione autoriale italiana, con un equilibrio di suoni che rendono l’ascolto di “Belli Dritti Sulla Schiena” un viaggio suggestivo.

“Belli Dritti Sulla Schiena è un disco scritto in prima persona senza l’intenzione di essere autobiografico – afferma l’artista – ci sono dentro persone, pensieri e cicatrici indispensabili, sono in un certo senso canzoni promemoria che ribadiscono, a me per primo, la differenza tra tenere e a mente e non dimenticare”.

Ingresso gratuito con tessera ARCI.

Registrazione obbligatoria su Eventbrite.

Info: 3491951513

Martedì 30 agosto 2022

Ore 19

Nandu Popu / Li Menati. Persi tra i semi del peccato. Presentazione libro.

“Li menati” in Salento sono i reietti, letteralmente gente da buttare, da evitare. Sono quelle persone che deformano il territorio, che affondano le loro radici in profondità corrompendo uomini, luoghi, avvelenando il tessuto sociale. Molti dei menati che Nandu Popu racconta in questo libro subiscono una metamorfosi profonda e irrefrenabile tanto da diventare boss della Sacra Corona Unita. La loro trasformazione condizionerà la vita di chiunque si trovi in quella parte di Puglia e non solo; travolgerà chi entrerà a far parte del meccanismo illegale che “li menati” stessi innescano, chi incoraggia quel meccanismo, chi sta a guardare e chi non interviene lasciando tutto nelle loro mani.

Il libro di Popu (che rientra nel progetto Legalitria) è anche uno squarcio sulla storia di una parte del territorio salentino, Casalabate in particolare. Un continuo cammino tra passato e presente, tra miti e realtà, un atto d’amore nei confronti della terra d’origine e un avvertimento alle nuove generazioni affinché imparino a cambiare le cose senza subirle.

Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, è voce, autore e compositore di tutte le opere dei Sud Sound System (con lui Don Rico e Terron Fabio). Nel 2012 pubblica “Salento fuoco e fumo” (ed. Laterza, collana Contromano). “Li menati” è la sua seconda prova letteraria.