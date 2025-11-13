ZBF Assi Basket Brindisi: Dalla storia del piccolo Lorenzo alla nuova avventura solidale; nasce così una sinergia tra sport e speranza, che parla Brindisino, con la Zo’s Bravehearts Foundation nuovo title sponsor dell”ASSI Basket Brindisi nel Campionato di Serie C Interregionale 2025/26.

Venerdì 14 Novembre 2025 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della LEGA NAVALE ITALIANA Sez. Di Brindisi ci sarà la “presentazione” della “ZBF”, rappresentata dal Fondatore e Presidente Sig. Rino ARMENI.

La Zo’s Bravehearts Fondation nasce negli Stati Uniti, a Las Vegas, ma le sue raduni affondano proprio a Brindisi, nella storia di una famiglia che ha conosciuto da vicino il dolore e la speranza.

Da quella prova durissima, è germogliata una missione: Sostenere concretamente ed umanamente le famiglie colpite dal Male del Cancro Infantile, restituendo normalità e fiducia attraverso aiuti materiali, sostegno emotivo e orientamento pratico.

L’intento è quello di tutelare e sostenere l’obiettivo comune di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla missione della ZBF, influenzando positivamente la comunità di Brindisi.

Il piccolo Lorenzo, nipote di Rino Armeni, si trovò a soli tre anni e mezzo, a dover combattere una Leucemia Linfiblastica Acuta ad alto rischio; Lorenzo, piccolo, grande Eroe, affrontò ogni giorno le cure all’insegna del motto “ Forte come un T-Rex” – Rino Armani racconta: “ Ho visto da vicino le difficoltà che mia figlia e mio genero hanno dovuto affrontare”. Camminò subito che, oltre alle cure, serviva un’aiuto per rendere la vita della famiglia più confortevole. Il nostro Grande obbiettivo è “Alleggerire” il peso che grava su chi vive un momento così difficile.

Brindisi risponde ancora una volta con il Cuore in aiuto di tutti i BAMBINI CHE COME LORENZO, dovranno essere forti come un T-Rex.

La cittadinanza è invitata presso la Lega Navale di Brindisi venerdì 14 Novembre alle ore 18.00.