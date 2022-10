ZES ADRIATICA. D’ATTIS (FI): “DOPO RELAZIONE DEL COMMISSARIO, SUBITO INCONTRO OPERATIVO CON ACT BLADE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La multinazionale britannica ACT Blade è pronta ad essere la prima società che investe nella Zes Adriatica: si tratta di una grande occasione per il Mezzogiorno, per la Puglia e soprattutto per Brindisi. L’intera città, con il suo porto e il settore industriale, beneficerà di un sistema finalmente attrattivo di nuovi investimenti grazie anche allo strumento dell’autorizzazione unica. Ed è la ragione per la quale sto seguendo scrupolosamente il procedimento: durante una riunione informale con le strutture tecniche delle Zes e confrontandomi con il Commissario, ho richiesto un supplemento di attenzione sulla fase istruttoria affinché si superino celermente eventuali ostacoli politici e burocratici. Nei prossimi giorni, l’Autorità politica delegata, secondo il Decreto Legge istitutivo delle ZES, indirà un incontro sulla base della relazione di dettaglio curata dal Commissario della ZES Adriatica. Alla riunione parteciperanno tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui Autorità di Sistema Portuale, il Comune di Brindisi e la società ACT Blade: sarà quella l’occasione per entrare nella fase decisoria e indicare, in modo condiviso, la localizzazione dell’insediamento”.