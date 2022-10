ZES – D’ATTIS (FI): URGE AZIONE DI MARKETING PER ATTRARRE NUOVI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO

Le ZES (Zone Economiche Speciali) possono rappresentare uno strumento utilissimo per lo sviluppo dei territori interessati e, in particolare, per quello brindisino di cui sono stati inseriti ben 640 ettari, tra zona industriale e ambiti portuali.

Il quadro normativo di questo strumento è stato sostanzialmente definito da qualche mese e proprio nella Zes adriatica abbiamo il piacere di registrare un modello di efficienza e di dinamicità (è la prima Zes d’Italia ad aver attivato lo sportello unico digitale), grazie all’impegno del Commissario di Governo Guadagnuolo.

Dell’argomento si è discusso a Brindisi nell’ambito di una partecipata iniziativa organizzata dalla sezione dell’ANCE (Costruttori Edili) nella sede di Confindustria. È emerso grande interesse nei confronti di quella che può realmente trasformarsi in un’opportunità irripetibile per questo territorio.

Si tratta, a questo punto, di promuovere un’efficace azione di marketing territoriale finalizzata a stimolare nuovi investimenti, con gli auspicabili ritorni economici ed occupazionali. Il prossimo Governo, dal canto suo, grazie alle nostre sollecitazioni, provvederà ad ampliare ulteriormente i margini operativi delle Zes.

Lo ha scritto su facebook l’on. Mauro D’Attis