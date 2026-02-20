Zes e reindustrializzazione – D’Attis: “Brindisi fa scuola in Italia”

ZES E REINDUSTRIALIZZAZIONE, D’ATTIS (FI): “BRINDISI FA SCUOLA IN ITALIA, PERCORSO VIRTUOSO SU CUI CONTINUARE A LAVORARE”

Dichiarazione del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, che oggi ha partecipato al convegno a Brindisi “Zes e ufficio commissariale, per la reindustrializzazione di Brindisi”.

“Le imprese non chiedono soldi, ma tempi certi e snellimento delle procedure burocratiche: noi abbiamo dato una risposta netta con la norma sulla reindustrializzazione (cd. D’Attis-Battilocchio) e sono orgoglioso perché è un impianto che fa scuola in Italia e, dunque, Brindisi è già avanti. Una norma che ha reso il nostro territorio attrattivo di nuovi investimenti in settori industriali alternativi al carbone. Ciò sia per la previsione di una fase finale con l’accordo di programma sia per la nomina di un commissario straordinario con poteri autorizzativi in deroga. Ovvero, grazie al commissario di governo si semplificano le procedure e si riducono i tempi. Accanto a questo importantissimo intervento legislativo, c’è stata anche la decisione di passare da Zes a macchia di leopardo alla Zes unica: una scelta vincente. Centinaia di autorizzazioni rilasciate, superando i cavilli burocratici che frenano l’iniziativa imprenditoriale. La sommatoria di queste norme ha innescato un processo virtuoso sotto il profilo economico ed occupazionale ed è il segno che dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”.